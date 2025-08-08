Ｊ２大宮のＭＦ谷内田哲平（２３）とフリーアナウンサーの佐藤由菜（２６）が６日、それぞれのインスタグラムを更新し、結婚を発表した。肩を寄せ合いほほ笑みあう姿や、ユニホーム姿の２ショットを公開。谷内田は「私事ですが佐藤由菜さんと結婚しました。いつも明るく側で支えてくれる彼女のお陰で今の自分があります。悩んでいる、苦しんでいる時期を知ってくれていて、そんな時もポジティブな言葉をかけてくれたり前向きに