声優・田中ちえ美の写真集が10月6日（月）にイマジカインフォスから発売される。 ラブライブ！声優・田中ちえ美、初挑戦のランジェリーカット 前作『田中ちえ美1st写真集 未確認』から2年ぶりとなる本作は、西洋と東洋の文化が混在する煌びやかな街・マカオを舞台に撮影され、大人の女性へと成長した彼女の新たな魅力が詰まった一冊となった。 ”素”の彼女の表情を切り取った前作での経験を経て田中ちえ美が今回表