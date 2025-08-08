下越では引き続き８日夜遅くまで土砂災害に厳重に警戒してください。県内は９日明け方にかけて注意・警戒が必要です。８日午後５時現在、村上市と胎内市に土砂災害警戒情報が継続して出されています。気象台によりますと県内は、９日明け方にかけて大気の状態が非常に不安定となり、８日は激しい雨の降る所がある見込みです。また１１日から１２日頃にかけて、西日本から東日本に前線が北上する見込みです。前線の動向によっては、