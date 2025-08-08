中部空港で「白タク」の疑い。ベトナム人を逮捕です。 【写真を見る】中部空港で「白タク」か ベトナム国籍の男を逮捕 SNSで知り合ったベトナム人を…運賃もらう約束で自家用車に乗せた疑い 逮捕されたのはベトナム国籍で愛知県豊橋市の会社員 ブイ・タイン・トアン容疑者（39）です。 警察によりますとブイ容疑者は、おとといSNSで知り合ったベトナム人を、運賃をもらう約束で自家用車に乗せた、いわゆる「白タク」行為の疑い