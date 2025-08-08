福岡東署は8日、福岡市東区東浜1丁目1番付近の道路上で同日午前1時ごろ、通行中の女性がすれ違った見知らぬ男から身体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30代で身長180程度のやせ形。黒色Tシャツ、黒色長ズボン、黒系靴、黒色マスクを着用。