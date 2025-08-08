長崎市の長崎スタジアムシティに、第二次世界大戦中の捕虜の収容所があったことを示す銘板が移設されました。 長崎スタジアムシティのサウス棟に移設されたのは「福岡俘虜収容所第14分所」の銘板です。 移設式には、オランダ人元捕虜の遺族や、第14分所の保存を求める市民の会のメンバーらが出席しました。 第14分所は爆心地から1.7キロの距離にあり、オランダのほかイギリスやオーストラリアの捕虜約200