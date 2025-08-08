昭和の巨星、石原裕次郎さん（1934〜1987年）の軌跡をたどる展覧会「昭和の大スター 石原裕次郎 音楽と映画展」が京阪百貨店守口店（大阪府守口市）で開かれている。俳優、歌手としても絶大な人気を博した裕次郎さんの映画ポスターや撮影で使った道具、レコードジャケットなどを展示しているほか、期間中、代表作の映画上映会も実施。19日（火）までで、入場は無料。石原裕次郎さん（C）石原音楽出版社（C）日活（C）テイ