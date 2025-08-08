ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス [東証Ｐ] が8月8日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は8.1億円の赤字(前年同期は12億円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の3.9％→-0.2％に大幅悪化した。 株探ニュース