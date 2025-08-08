DeNAは8日、26〜28日の本拠地阪神3連戦で開催する『横濱漢祭2025』の応援総長に、角田信朗が3年連続で就任すると発表した。角田は、正道会館カラテ師範を務めており、K―1ファイター・競技統括やレフェリー、タレント、俳優、歌手としても幅広く活躍している。23、24年に続き3年連続の応援総長を務め、イベント期間の全3日間横浜スタジアムに来場。ファンを鼓舞し、チームを勝利へ導くためにフル回転する。▼角田信朗コメ