注目論文数ランキング文部科学省の科学技術・学術政策研究所は8日、主要国の2021〜23年の平均論文発表数などを分析した「科学技術指標2025」を公表した。数多く引用され注目度が高い自然科学の論文数は、日本は13位だった。イランに抜かれて過去最低となった23年版、24年版と同じ順位。研究開発費や研究者数が伸び悩んでいると指摘した。論文総数では5位だった。日本を含む多くの国で論文数は停滞・減少傾向。一方で中国は伸び