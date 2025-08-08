ロシアのプーチン大統領＝7日、モスクワのクレムリン（タス＝共同）【ワシントン、キーウ共同】トランプ米大統領は7日、ウクライナとの停戦合意に応じなければロシアに制裁を科すとした8日の期限が有効かどうかについて、ロシアのプーチン大統領の言動次第だという考えを示した。制裁の期限直前に可否について明言を避け、米ロが原則合意した近日中の首脳会談実現に前向きな機運の醸成を図った可能性がある。トランプ氏はプー