鹿児島県の姶良市では、土砂崩れで住宅が倒壊し、30代の女性1人と現在も連絡が取れていません。現場から中継です。鹿児島県姶良市から、お伝えします。後ろには、土砂に埋もれて倒壊した住宅が見えます。通報から、およそ半日がたちましたが、この家に住む30代の女性とは現在も連絡が取れていません。警察と消防が、がれきをかき分けながら捜索活動を続けています。警察と消防によりますと、8日午前4時45分ごろ、「自宅の裏山が崩