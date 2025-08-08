俳優の川崎麻世が8日に自身のアメブロを更新。ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのメンバー・RIKUの誕生日を祝ったことを報告した。【映像】“21歳差婚”川粼麻世、結婚式での夫婦ショット披露この日、川崎は「昨夜は息子みたいな人気者THE RAMPAGEのボーカルのRIKUが8/10に31歳の誕生日を迎えるので以前から約束していた寿司屋に少しだけ早いバースデープレゼントにお連れした」と報告。RIKUとの