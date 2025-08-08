9日から最大9連休のお盆休みが始まる。JR東日本はお盆期間の予約状況について、帰省ラッシュのピークは8月9日、Uターンラッシュのピークは8月17日と発表している。 ■JR下りは9日・上りは17日がピークに JR東日本はお盆期間の指定席の予約状況について発表。下りのピークは8月9日(土)、上りのピークは17日(日)と予想している。また、下りでは、9日午前～夕方で満席の列車が多くなっ