児玉化学工業 [東証Ｓ] が8月8日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は700万円の黒字(前年同期は700万円の赤字)に浮上し、通期計画の6億5000万円に対する進捗率は1.1％となった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の0.3％→2.1％に改善した。 株探ニュース