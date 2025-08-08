文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―8月8日（金）配信分― 連日、海や川、プールでの事故に関するニュースが流れてきます。遊泳禁止地域の海で泳いで溺れる。川で流される。溺れている人を助けようとした人が溺れる。気がついたらプールの底に沈んでい