8月16日（土）・17日（日）に東京と大阪で開催されるサマーソニック2025。コロナ禍の2021年、SUPERSONICで初めてそのステージに立ち、今年ついに前人未到の5年連続出演を果たすBE:FIRST。その軌跡を振り返る。※この記事は2025年6月25日発売の『Rolling Stone JAPAN vol.31』に掲載されたものです。20212025年で5年連続出演となるBE:FIRST。前人未踏の物語を紡ぐ7人とサマーソニック、その始まりは2021年のパンデミック下で行われ