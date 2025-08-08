大雨で住宅の裏山が崩れた姶良市の現場から、小野アナウンサーに伝えてもらいます。 鹿児島県の姶良市蒲生町です。私の後ろにある山の斜面が崩れ、土砂が住宅1棟と倉庫2棟を直撃しました。 この家には4人が暮らしていて当時、母親と姉妹の合わせて3人が家に居たとみられます。このうち、30代の姉と連絡がとれておらず、警察と消防は取り残されている可能性があるとして、捜索を続けています。 60代の母親と30代の妹は救助