薩摩地方の大雨特別警報は、大雨警報に切り替わりましたが、これまでの記録的な大雨で土砂災害の危険度が高い状態が続いている所があります。引き続き、9日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。 鹿児島地方気象台によりますと、8日午後1時半に、霧島市の大雨特別警報は大雨警報に切り替わりました。九州に前線が停滞しており、引き続き、9日にかけても九州に停滞する見込み