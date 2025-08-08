日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は８日、１２日に東京・後楽園ホールで予定されているＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチを１０回戦で行うことを発表した。２度目の防衛戦に臨む王者・川浦龍生（３１）＝三迫＝に、同級１０位・白石聖（２８）＝志成＝が挑戦する。ＪＢＣは、今回のタイトルマッチについて「当初、１２回戦の予定でしたが、プロモーター、両陣営、放送局のご理解、ご協力の下１０