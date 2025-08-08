輸出の増加などを背景に、今年上半期の日本の経常収支は前の年より黒字幅が1割近く増え、14.6兆円の黒字となりました。【映像】旅行収支や第1次所得収支も過去最大財務省が発表した1月〜6月の国際収支速報によりますと、海外との総合的な取引を示す経常収支は14兆5988億円の黒字でした。黒字幅は前の年の同じ時期より1兆2126億円拡大し、半期として過去2番目の黒字でした。半導体関連やアメリカ向けの自動車などの輸出が増加