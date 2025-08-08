◇第107回全国高校野球選手権第4日1回戦横浜―敦賀気比（2025年8月8日甲子園）智弁和歌山を率いて春夏甲子園3回優勝の名将・高嶋仁氏（79）が、「バーチャル高校野球」など朝日放送系列の「横浜−敦賀気比」中継で解説を務めた。甲子園常連校同士の対決となった中、横浜が初回に2点を先制。2回に二死から駒橋優樹（3年）が緩い変化球を鮮やかに中前打すると「こういう打撃をされたら、投手は投げる球がないんですよ」