【FIBAアジアカップ2025】日本代表 99−68 シリア代表（日本時間8月6日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】テーブス海が「急加速ドライブ→絶品フックパス」アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）の司令塔が、相手2人を欺くフックパスを通した。ジョシュ・ホーキンソンのショットをアシストしたテーブス海のプレーが話題となっている。アカツキジャパンは8月6日、FIBAアジアカップ2025のグループフェ