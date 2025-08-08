内閣府が8日発表した7月の景気ウオッチャー調査は、2、3カ月先の見通しを示す先行き判断指数（季節調整値）が前月比1.4ポイント上昇の47.3となり、3カ月連続で改善した。米国の高関税政策を巡る協議で日米が合意したことを受け、警戒感が和らいだ。足元の景気実感を示す現状判断指数は0.2ポイントとわずかながら上昇した。調査期間は7月25〜31日。物価高に伴う消費者の節約志向は依然として根強いものの、現状判断指数では飲食