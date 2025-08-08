「日米間の認識に齟齬はありません。米側に対し可及的速やかに相互関税に関する大統領令を修正する措置を取るよう強く申し入れてまいります」（赤沢大臣）【映像】赤沢大臣「ラトちゃんとの話し合いは割と上手く行きました」7日、日米相互関税をめぐりベッセント財務長官らと協議したと話した赤沢大臣。相互関税については今後、適時に大統領令を修正した上で日米合意の内容を上回って支払われた分は、さかのぼって返還するとの