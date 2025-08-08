兵庫県知事の内部告発問題を調査する県議会百条委員会の元委員で、１月に死亡した竹内英明前県議（当時５０歳）の妻（５０）が８日、神戸市内で記者会見を開き、ＳＮＳなどで竹内氏を中傷したとして、政治団体「ＮＨＫ党」の立花孝志党首（５７）を名誉毀損（きそん）容疑で県警に告訴し、受理されたと明らかにした。県警は今後、関係者らから事情を聴くなどして慎重に捜査を進める。竹内氏の妻が、８日の会見で発表した声明文