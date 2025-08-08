アジア・コモディティ騰落率ランキング＝08/08営業日時点＝ 上海ゴム 0.35％ 上海銅 0.07％ 大連ポリエチレン -0.1％ 大連とうもろこし -0.39％ 上海異形鉄筋 -0.64％ 上海重油 -1.2％ ＊数値は前日比％