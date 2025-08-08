欧州株総じて堅調も独ＤＡＸは売りに押される、保険株が下げ主導 東京時間16:54現在 英ＦＴＳＥ100 9109.20（+8.43+0.09%） 独ＤＡＸ24121.36（-71.14-0.29%） 仏ＣＡＣ40 7723.50（+14.18+0.19%） スイスＳＭＩ 11875.78（+26.20+0.22%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:54現在 ダウ平均先物SEP 25月限44155.00（+75.00+0.17%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP