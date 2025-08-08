Image: Ant Studio / UN Environment Programme 2024年7月4日の記事を編集して再掲載しています。 インドの建築家が、電気も化学薬品も使わない環境にやさしい冷却システムを考案したとBGRが伝えました。伝統的な冷却技法と現代のデザインを融合したもので、従来の空調システムよりも安価だと好評なんですよ。蒸発冷却の原理を活用この冷却システムの秘密は、蜂の巣状の壁による「蒸発冷却