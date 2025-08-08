今年度の「最低賃金」の議論がようやく決着。過去最大の上げ幅となる63円の引き上げとなった。この通りに引き上げられれば、現在の全国平均1055円から1118円にアップし、すべての都道府県で最低賃金が1000円を超えることになる。【映像】20年前は600円台…最低賃金の推移グラフこの物価高の中で賃金が上がるのは喜ばしいことである一方、X（旧Twitter）であがる「最低賃金の引き上げは中小企業にとって苦しいだけ」「中小企業