FIBAアジアカップ2025を戦うバスケットボール日本代表選手たちの裏側が公開されました。6日のシリア戦を控えた選手たちは試合前のロッカールームで何やらにぎやかな様子。中でもムードメーカーの川真田紘也選手がカメラの前で決め顔を見せ、周囲の笑いを誘います。選手たちも「いい顔してる！」「顔すごいな」と和気あいあいと笑いが巻き起こります。すると今度はカメラに近づいてきた富樫勇樹選手を指さし、チームメートが変顔を