日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。ベストセラーとなった異色モキュメンタリーが映画化！＊＊＊『近畿地方のある場所について』評点：★2.5点（5点満点）©2025「近畿地方のある場所について」製作委員会物語表現にはそれぞれ適したメディアがある表現はメディアと密接な関係がある。というか表現自体が基本的にはメディアに即したものなので、とあ