米津玄師が、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」のアーティスト写真を公開した。白シャツに黒ネクタイ姿の米津を、写真家・Yohji Uchida氏が撮影している。【写真】床に倒れ込む米津玄師…新アーティスト写真のアザーカットあわせて、全国アリーナツアー『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』のチケット2次先行が決定。ツアーは2026年11月6日から12月17日まで、長野を皮切りに大阪、愛知、福岡、宮城、神奈川を巡る