ＫＰＰグループホールディングス [東証Ｐ] が8月8日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比57.8％減の9.4億円に大きく落ち込み、通期計画の95億円に対する進捗率は10.0％にとどまり、5年平均の24.0％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.8％→1.1％に悪化した。 株探ニュース