増田陸とスパーリングプロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が7日、帝拳ジムでの出稽古を打ち上げた。スパーリングの相手をした日本バンタム級王者の増田陸は、「底なしの強さ」と脱帽しつつ感謝を伝えた。増田は自身のインスタグラムのストーリー機能でスパーリングの写真を公開。「今日も井上尚弥選手と5R。底なしの強さに必死に食らいついてます」と振り返った。「一挙一動に無駄がなく、洗