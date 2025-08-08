くら寿司が満を持して関東に初出店させたプレミアム店「無添蔵」。中目黒という東京の一等地に現れた新店舗は、郊外型の関西店舗とは全く異なる戦略を見せていた。暗めの照明、5カ国語対応のタブレット、1200円の高級ネタ……それは単なる高級化ではなく、海外展開を見据えた壮大な実験場だ。これまでのくら寿司とはどこが違うのか、マーケティング・コンサルタントが実際に潜入調査してみた。“プレミアムなくら寿司”の魅力と課