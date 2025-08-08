瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で、雲が広がっていて、雷を伴い激しい雨の降っている所があります。8日夜も雷雨の所があるでしょう。激しく降るおそれがあるため、雨の降り方に注意してください。 9日は前線や湿った空気の影響で、曇りの見込みです。夜になると次第に前線に伴う雨雲がかかるでしょう。局地的に雷を伴うおそれがあります。朝の最低気温は岡山で25度、津山で22度、高松で27度の予想です。日中の最高気温は