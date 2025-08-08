2025年8月7日、香港メディア・香港01は、台湾の半導体大手TSMCの機密情報を盗んだとして日本企業の従業員が台湾当局に逮捕されたことを報じた。記事は、台湾メディアが5日に報じた内容として、TSMCの元従業員3人が同社の最先端技術である2ナノメートル制程技術の機密情報を盗んだ疑いで逮捕され、元従業員の一部が日本企業の台湾子会社に勤務していたことが明らかになったと紹介。台湾高等検察署智財分署が7月から捜査を始めており