巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（44）は8日、田中将大投手（36）の次回登板について言及した。田中は7日、ヤクルト戦（東京D）で98日ぶりの1軍マウンドに上がり、5回2/3を3安打2失点（自責点1）で勝敗は付かなかった。これまでは登板翌日に出場登録を抹消されていたが、一夜明けたこの日、登録抹消はなかった。DeNA戦（横浜）の試合前、「田中は次も1軍で登板か」と聞かれた杉内コーチは「そう考えてます」と述べた。