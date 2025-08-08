ナガオカ [東証Ｓ] が8月8日大引け後(17:00)に決算を発表。25年6月期の連結経常利益は前の期比17.5％減の15億円になったが、26年6月期は前期比12.7％増の17億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比27.8％増の7.5億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の15.9％→21.2％に大幅上昇した。 株探ニュース