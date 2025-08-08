「年利は最大24％」。こううたい、国に無登録でフィリピンにある会社の社債の購入を勧め、出資金を不正に集めたとして、男女9人が逮捕されました。警視庁の捜査員に囲まれて、車に乗せられる男。フィリピンにある金融関連会社の実質的経営者・須見一容疑者（45）です。須見容疑者ら男女9人は、岐阜県に住む30代の男性ら男女9人に対し、無登録にもかかわらず、あわせて1億3100万円分の外国社債を購入するよう、代理店を通じて勧誘し