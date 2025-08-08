【モデルプレス＝2025/08/08】俳優の赤楚衛二が8日、都内で開催された映画『近畿地方のある場所について』初日舞台挨拶に、共演の菅野美穂とともに出席。撮影秘話を明かした。【写真】赤楚衛二＆菅野美穂出演ホラー撮影中の恐怖体験◆赤楚衛二、菅野美穂の迫力に驚き背筋によるホラー小説「近畿地方のある場所について」（KADOKAWA）を実写化した本作にちなんで、同イベントでは「観客が怖がっているのではないか」という声が。す