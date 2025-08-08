岐阜県警本部で開かれた、特殊詐欺被害を防ぐ啓発動画コンテストの最終審査会＝8日午前固定電話での特殊詐欺被害を防ごうと、岐阜県警は全職員を対象に2分20秒以内の啓発動画を募り、コンテストを実施した。最終審査会が8日に開かれ、つなぎ合わせなどの編集をしない一発撮りや通販番組を模した作品などが集結。従来の広報動画の殻を破り、年代を問わず興味を引く発信力を求めた。計118点の応募があり、予備審査などを通過した