3連休を前に、きょうからお盆休みという人もいると思いますが、けさ東京駅では、故郷や行楽地へ向かう人たちの姿が見られました。帰省ラッシュが始まっています。東海道・山陽新幹線「のぞみ」は東京駅を出発する列車について、きょうは午後も空席がありますが、あす午前中は下りのピークで、ほぼ満席となっています。奈良県への帰省客「プールに行ったりする。おばあちゃんたちと。（奈良公園の）お祭りで鹿にも会う」岐阜県への