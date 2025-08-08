７日午後６時２５分頃、長野県の北アルプス・白馬岳の標高約２９００メートル付近で、登山中の男女３人が動けなくなったと同行者から山小屋を通じて県警大町署に通報があった。同署によると、悪天候の影響で低体温症になったとみられ、このうち７０歳代男性の意識がないという。発表によると、男性らは５人で白馬岳に向けて登山をしていた。県山岳遭難防止常駐隊員らによって３人は付近の山小屋に収容され、残る２人は自力で下