日本を代表する作曲家、細川俊夫（６９）の新作オペラ「ナターシャ」が、８月１１〜１７日に東京・初台の新国立劇場で世界初演される。環境破壊や戦争、資本主義の暴走など様々なテーマが盛り込まれた物語に、音楽でどんなメッセージを託すのか。（松本良一）「ナターシャ」の台本を手がけたのはドイツ在住の作家、多和田葉子。日本を離れて放浪するアラトは、バルト海の海岸でウクライナから避難してきたナターシャに出会う。