長野県企業局電気事業課は、県内16か所のダムを巡るデジタルスタンプラリー「ぐるーっと！信州ダムめぐりダムスタンプラリー2025」を令和7年7月26日(土)〜11月30日(日)開催。 ぐるーっと！信州ダムめぐりダムスタンプラリー2025 ■開催日時令和7年7月26日(土)〜11月30日(日)■スタンプスポット全16か所(括弧内の協力施設に二次元コードを設置しています)菅平ダム(菅平ダム管理事務所)湯の瀬ダム(裾花ダム管