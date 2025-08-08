フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。募集した質問に答える形で、恋愛観や名前の由来などを綴りました。【写真を見る】【中川安奈】インスタの質問返しで恋愛観告白「社内恋愛、全然アリ」「好きになったら迷わずアタック」初の野球生観戦も報告中川さんは、お出かけルックの全身ショットとともに「質問はありますか？」とストーリーズで募集。寄せられた「夏休みの宿題はすぐに終わらせていたほうです