日本の現代雅楽作品を紹介するために今年結成されたアンサンブル「時の聲（こえ）」が、日本で初めてとなる演奏会を都内で開き、２月に米ニューヨークで開かれた音楽祭「ミュージック・フロム・ジャパン」でデビューした際に初演した新作などを披露した＝写真＝。国際的に活躍する笙（しょう）奏者の宮田まゆみをリーダーに、２０〜４０代の琵琶、箏、笙、篳篥（ひちりき）、龍笛（りゅうてき）奏者で構成。米公演で好評を博し