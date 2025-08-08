【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』のチケット2次先行が決定！ 米津玄師が、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」（読み：アイリスアウト）のアーティスト写真を公開した。 白シャツに黒ネクタイを着用した米津を、カメラマンのYohji Uchidaが撮影した新アーティスト写真となっている。 また、『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』のチケット2次先行が決定